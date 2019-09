BARONE, Ribery trattativa più bella. Su Montella...

Anche il braccio destro di Commisso, Joe Barone, in sala stampa, ha parlato della sessione di calciomercato appena conclusasi. "Vorrei ringraziare Pardè - le sue parole - per tutto il lavoro che abbiamo fatto assieme. Abbiamo incontrato tantissimi agenti di tutto il mondo, c'è stata tanta sinergia tra noi e Montella, Antognoni, Dainelli, insomma tutto lo staff. Abbiamo iniziato con 45 tesserati e ora abbiamo una rosa di circa 28 giocatori. La trattativa più bella e complicata è stata quella di Ribery, iniziata a giugno, perché Franck aveva tante squadre che lo volevano. Vorrei dire oltretutto che siamo molto tranquilli con Vincenzo Montella, le cui notizie sull'addio sono false: sta facendo un grandissimo lavoro, purtroppo con risultati non positivi. Siamo convinti di arrivare con una rosa di buon livello, infatti abbiamo inserito calciatori di esperienza per far crescere tutti. Chiesa? Si vede anno per anno come va: possiamo dire che tutta la rosa fa parte della Fiorentina, infatti vorrei chiudere il discorso su Federico che è una delle bandiere della Viola. Andiamo a costruire una società con 8 giocatori che hanno fatto parte del settore giovanile, uno tra i quali è Chiesa. Delusioni? No, ho trascorso esperienze molto belle, vorrei dire che la Fiorentina è una società rispettata in Italia e non. Come dico sempre, vogliamo portare la Fiorentina al livello di Firenze. Cercherò, in Lega, di cambiare alcune cose con le altre squadra: siamo positivi. Stiamo lavorando con tanta pazienza. Lega a New York? Ci siamo riuniti a Firenze con i vertici per parlare di questo progetto molto importante per far crescere tutta la Serie A. Ci stiamo lavorando. Acquisti? Il grande colpo è stato Chiesa, ma la gente deve cominciare a parlare dei Sottil. All'interno del nostro settore giovanile ne abbiamo tanti altri, molte volte andiamo a cercare fuori, ma già al nostro interno abbiamo buonissimi giocatori. Offerte per Chiesa? Non ne sono mai arrivate".