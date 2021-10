BARONE, Noi come DAZN. Su Vlahovic via a gennaio..

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a DAZN prima della partita contro la Lazio: "È una partita delicata sia per noi che per la Lazio. Io ci considero come DAZN: siamo in crescita e stiamo migliorando tanto così come DAZN sta migliorando sul proprio prodotto molto innovativo. Dobbiamo fare un ottimo risultato per dare continuità alla squadra, ci aspettiamo una gara intensa. Vediamo tra 90 minuti".

La situazione Vlahovic?

"Si gestisce ogni giorno. Lui fa parte della squadra, non pensiamo al singolo giocatore ma al gruppo. Ho rapporto con lui così come con gli altri giocatori. I suoi procuratori hanno preso una decisione e noi ci stiamo preparando per il futuro della Fiorentina. Cessione a gennaio? Sui dettagli è difficile: abbiamo un intero campionato da giocare. Vediamo. Siamo molto attenti su ciò che c'è sul mercato internazionale, ma non solo per gli attaccanti".