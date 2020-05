BARONE, Mercato? Da adesso tanti prestiti e scambi

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così a sportbusiness.com: "L'introduzione del tetto salariale è presente in america già da diverso tempo e ne ha già parlato anche il nostro Presidente. Per poterlo vedere anche in Europa servirebbe una decisione della FIFA. Dovrà essere una regola uguale per tutti e non differente per ogni singola lega. A causa di questa crisi, quello che verrà sarà un mercato completamente diverso. Ci saranno sicuramente più prestiti e molti scambi. Dovremo stare attenti perché i cartellini dei calciatore potranno scendere in questo periodo. Le società più piccole vivranno dei momenti di grande difficoltà in questo periodo e si deve aiutare il sistema, nonsfruttarlo".