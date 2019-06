BARONE JR, Orgoglioso di mio padre. Che giornata

Pietro Barone ha postato sul proprio profilo Twitter ufficiale condividendo con gli utenti del web ed i tifosi fiorentini tutta la sua gioia e la sua felicità per ciò che è avvenuto nella giornata di ieri. Questo quello che ha scritto nel tweet riportato qui sotto: "Incredibilmente orgoglioso di mio padre, Joe Barone, per tutto il duro lavoro che ha fatto per arrivare ad oggi. Che giornata incredibile per la nostra famiglia!".

Incredibly proud of my father, Joe Barone, for all the hard work he has done to get to today. What an incredible day for our family! @acffiorentina 🇺🇸🇮🇹️#Barone #Commisso #Fiorentina #Firenze pic.twitter.com/MW55Gph8Y9