BARONE, I dettagli sulla fondazione a suo nome

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nasce la Joe Barone Foundation: come annunciato da uno dei figli, Giuseppe, del dirigente viola scomparso lo scorso marzo, l'associazione che prende il nome dall'ex dg della Fiorentina è stata creata con l'intento di onorare la sua memoria e di aiutare i bambini in difficoltà ma non solo.

"Siamo orgogliosi di annunciare il lancio della Fondazione Joe Barone, creata per onorare la vita e l'eredità di un uomo che ha creduto nel potere della comunità e del restituire. Unisciti a noi per celebrare la memoria di Joe e costruire un futuro più luminoso. Visita il link nella biografia per unirti alla 'Joe 's army' e restare in contatto con la fondazione". Questo il post pubblicato sui social dalla nuova pagina: