BARONE, Abbiamo una nostra identità, su Jovic...

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN di diverse tematiche riguardanti i viola.

Sull'inizio di stagione...

"La squadra che crea tanto gioco, abbiamo una identità precisa e abbiamo statistiche alte. Non siamo preoccupati per i pochi gol fatti, oggi siamo pronti perché non sarà mai una partita come le altre".

Su Vlahovic...

"Ormai non ci pensiamo più, è un giocatore non più nostro e dell'opposizione, noi siamo qua per fare la nostra partita".

Su Jovic...

"Qualsiasi attaccante ha bisogno di continuità e di conoscere il sistema di gioco, ci vuole un po' di tempo siamo ancora all'inizio di campionato, oggi per lui sarà una partita importante".