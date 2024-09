BANDECCHI, Commisso ha ragione sui debiti delle big

FirenzeViola.it

"Guida in un anno ha speso 18 milioni, non so quanti ternani si potrebbero permettere di spenderli. Ha preso la Ternana, ha speso soldi, è passato un anno e mezzo, ha fatto un campionato ed è retrocesso, ma può capitare a tutti". Il sindaco di Terni, ed ex proprietario del club rossoverde, Stefano Bandecchi è tornato sulla cessione della società da parte dell'attuale proprietario Nicola Guida.

"Ha capito finalmente che il calcio è un posto dove si buttano soldi e la Ternana non può permettersi 1 miliardo di debiti, perché Inter e Juventus hanno più di un miliardo di debiti e ha ragione il presidente della Fiorentina quando dice che dovevano essere buttati fuori dal campionato. - continua Bandecchi come riporta Ternananews.it - Guida si è rotto le scatole di spendere soldi nel calcio e sta vendendo la squadra a uno che paga soldi. Io mi sono occupato di questa cosa perché ne ho interesse, ma non per la Ternana perché chiunque dica che è colpa mia ha un cervello da cerebroleso, io mi occupo di altro e non può essere sempre colpa mia dopo un anno e mezzo".