BALOTELLI, Ho avuto offerte dall'estero ma aspetto la A

Mario Balotelli torna a parlare del suo futuro e delle sue ambizioni e lo fa tramite i microfoni di SportMediaset. Supermario, nell'intervista con l'emittente, ha così spiegato la sua situazione in attesa di trovare una nuova squadra pronta a scommettere su di lui. Nel frattempo, l'attaccante si allena da solo a Castegnato, in provincia di Brescia, in attesa della chiamata giusta: "Mi sto allenando, sto bene, sono tranquillo. L'unica cosa che ci tengo a dire è che offerte dall'estero ne ho e ne ho avute, ma il mio desiderio è quello di tornare in Italia. Ho aspettato questo e spero l'occasione ci sia, io sono pronto", ha spiegato l'ex attaccante fra le altre di Inter, Milan, Monza e Brescia.

C'è qualcosa in ballo in questo senso?

"In Italia no".