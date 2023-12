BALDANZI, Vicino alla Viola? Non dovete chiedere a me

FirenzeViola.it

A margine del premio Le Velo a Scarperia, il trequartista dell'Empoli, Tommaso Baldanzi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW, rispondendo anche ad una domanda sull'ultima sessione di mercato, nella quale era stato accostato alla Fiorentina. Queste le sue parole:

In estate si è fatto molto il tuo nome in chiave mercato: "L'ho vissuta bene, sono sempre stato concentrato sui miei obiettivi. Sono felice di essere rimasto all'Empoli, ora spero solo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Vicino alla Fiorentina in estate? Non lo so personalmente , non dovete chiedere a me...".