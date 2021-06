BAKAYOKO, In uscita dal Chelsea. Gattuso lo vuole

Tiémoué Bakayoko e Gennaro Gattuso potrebbero ritrovarsi anche in viola: il centrocampista francese, rientrato al Chelsea dopo la fine del prestito al Napoli, è in uscita dai blues; secondo Skysport l'allenatore calabrese, che lo ha avuto al Milan e l'ha richiesto a De Laurentiis l'estate scorsa, porterebbe volentieri il suo fedelissimo anche alla Fiorentina. La trattativa potrebbe partire nei prossimi giorni, anche se un ostacolo non da poco rimane l'ingaggio del mediano ex Napoli.