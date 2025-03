Bagno a Ripoli, esondato il Rimezzano. Il Comune: "Allagamenti in Via Pian di Grassina e Bubè"

vedi letture

Allagamenti a Bagno a Ripoli per l’esondazione del torrente Rimezzano. Lo rende noto il Comune di Bagno a Ripoli (Firenze), a proposito dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo su tutta l'area, si legge su una nota dell'Ansa. Dal Comune si fa sapere che sono “in corso di risoluzione le situazioni più critiche in via Pian di Grassina e Bubè, dove si sono registrati i principali allagamenti. Il sindaco Francesco Pignotti prorogherà l’ordinanza di chiusura di nidi, scuole di ogni ordine e grado, parchi, giardini, cimiteri, impianti sportivi fino alla fine dell’allerta rossa”.