Giornata importante oggi per chi ama il calcio e la Fiorentina: è il compleanno di Roberto Baggio, grande ex attaccante che in carriera ha vestito le maglie di Lanerossi Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia. Il Divin Codino, noto anche per le sue esperienza con la Nazionale Italiana, compie oggi 53 anni.