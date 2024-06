AUDERO, È l'idea dei viola se Terracciano saluterà

FirenzeViola.it

Come riportato da SkySport, il nome buono per la porta della Fiorentina nel caso in cui i viola dovessero scegliere di cedere Pietro Terracciano potrebbe essere Emil Audero che non resterà alla Sampdoria in Serie B dopo aver fatto un anno da vice di Sommer all’Inter. Negli ultimi giorni infatti Terracciano sembrerebbe essere stato individuato dal Genoa come sostituto di Martinez destinato proprio ai nerazzurri e quindi per i viola tornerebbe in auge il numero uno di origini indonesiane.