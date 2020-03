ATF, Modalità per avere rimborso del biglietto di Udine

Con un post scritto su Facebook, l'Associazione Tifosi Fiorentini ha comunicato le modalità per avere il rimborso del biglietto della partita di Udine, in programma inzialmente sabato scorso: "Il rimborso per Udine potrà essere richiesto presentando e riconsegnando il biglietto integro in tutte le sue parti tassativamente entro giovedì 12/03 ed esclusivamente nel punto vendita dove è stato acquistato.

Coloro che avevano comprato i biglietti in ATF sono invitati a presentarsi 10/03 martedì o giovedì 12/03 dalle 17 alle 19".

