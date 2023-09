ATALANTA, Due ex della Dea a segno in Bundesliga

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Duello fra ex Atalanta, che domani sarà ospite al Franchi, questo pomeriggio in occasione di Wolfsburg-Union Berlino, match valido per la 5ª giornata di Bundesliga. In campo, per i padroni di casa Joakim Maehle, mentre con la divisa del club della Capitale tedesca Robin Gosens.

Il match, terminato 2-1 per i Lupi, ha visto andare a segno prima il tedesco ex anche dell'Inter al 28' e due minuti dopo anche l'altro ex della nostra Serie A.