ASL, Bloccati pure nazionali di Inter, Roma, Lazio e...

Le Asl regionali bloccano le convocazioni in Nazionale. Dopo il caso di oggi pomeriggio che ha tirato in ballo la Fiorentina, sono state fermate le chiamate nelle rispettive selezioni dei giocatori di Genoa, Roma, Fiorentina, Lazio, Sassuolo e Inter. Il motivo è che i club in questione sono in questi giorni in bolla per le positività di alcuni giocatori. I calciatori sono dunque stati fermati e non risponderanno alle convocazioni solo in accordo con le autorità sanitarie competenti.