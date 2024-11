ARTHUR, Ancora senza sistemazione. Lo vuole l'OM

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport stamani in edicola parla della situazione legata ad Arthur, centrocampista della Juventus la scorsa stagione alla Fiorentina e tornato a essere un esubero dopo non aver trovato una sistemazione in estate. Il mercato di gennaio in questo senso sarà decisivo anche se le offerte non sono molte. La pista più calda per ora porta alla Francia e al Marsiglia di De Zerbi che lo vorrebbe per comporre la mediana con Rabiot e Hojberg. Poi ci sono pretendenti anche in Inghilterra, come l'Everton, e dalla Spagna.