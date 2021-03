ARBITRI, Inter-Atalanta a Mariani, Juve-Lazio a Massa

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, arbitrerà il big-match della 26/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma lunedì 8 marzo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano (alle 20,45). L'altra supersfida della giornata, in programma a Torino fra Juventus e Lazio (sabato alle 20,45), è stata affidata al fischietto di Davide Massa della sezione di Imperia. Daniele Orsato di Schio dirigerà il confronto dello stadio Marc'Antonio Bentegodi, fra Verona e Milan (domenica alle 15); infine Michael Fabbri di Ravenna è stato designato per Roma-Genoa di domenica alle 12,30. (ANSA).