ANTOGNONI, Nico, brava ACF. Brentford non è il Real

L'ex dirigente e bandiera viola Giancarlo Antognoni ha fatto il punto sul momento della Fiorentina intervenendo a Radio Serie A. Ecco alcune delle sue parole: "Kayode ha dimostrato di avere padronanza e sicurezza nella sfida di Genova: ha caratteristiche importanti come una corsa notevole che nel calcio di oggi conta. Gonzalez? Se sei una squadra che lotta per traguardi ambiziosi non puoi dare via un elemento come lui: è il giocatore più importante della Fiorentina ed è giusto che sia rimasto visto che c'è una città e una tifoseria da rispettare. La società ha fatto bene. Poi non c'era il Real Madrid su di lui.

La Fiorentina ha fatto un'ottima Conference lo scorso anno e anche in questa stagione punterà alla vittoria. Ma ogni anno è diverso, non è la Champions, ma ci sono squadre importanti. E la squadra ci punta".