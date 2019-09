ANTOGNONI, Juventus? Un'occasione. Su Chiesa...

Giancarlo Antognoni si è concesso ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo contenti che Chiesa sia tornato a disputare un'ottima partita dopo la brutta prestazione contro l'Armenia: ho rivisto il giocatore che conosciamo tutti. Sfida con la Juventus? Per Firenze è sempre la partita più importante, da quando giocavo io. Ci capita questa occasione, non sarà una gara facile ma c'è la volontà di fare bene. Purtroppo fin qui i risultati non sono stati positivi, ma per gli episodi e non per il gioco. Sabato i nostri ce la metteranno tutta, come si usa fare contro i grandi avversari. Cosa si aspetta Commisso? L'approccio con Firenze è stato eccezionale, il pubblico viola l'ha accolto nel modo migliore. E' uno dei pochi presidenti che ha il contatto con la gente, spero non cambi mai. Il primo impatto con il Napoli l'ha sentito anche lui, e il suo motto è sempre quello di impegnarsi al 100% al di là del risultato. Ribery-Ronaldo? Sarà lo scontro dei numeri 7. Il francese l'ho visto molto meglio, piano piano sta mettendosi in forma. Spetterà all'allenatore decidere se sabato giocherà o meno: sarà un bello scontro con CR7. Loro due insieme hanno vinto circa cinquantacinque trofei".