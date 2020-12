ANTOGNONI, E una foto in curva: "Con i miei tifosi"

Giancarlo Antognoni e una foto per celebrare i giorni in cui allo stadio potevano andare anche i tifosi. Il club manager e bandiera della Fiorentina su Instagram ha pubblicato un'immagine che lo ritrae in curva, in mezzo ai tifosi: "Qualche tempo fa in curva insieme ai miei tifosi", la didascalia di Antognoni. Subito sono arrivati gli apprezzamenti degli attuali giocatori viola, tra cui Dusan Vlahovic che ha commentato: "Unico 10". Questo il post: