ANTOGNONI, Devo decidere e non per colpa mia

In occasione della cena di ieri sera col gruppo ultras UV73, Giancarlo Antognoni ha così parlato del suo futuro: "La cosa più importante di ogni discorso è che non ci siamo mai traditi, questo è bello. Oggi mi trovo a dover decidere una cosa importante, non per colpa mia ma di qualcun altro. Noi saremo sempre insieme a prescindere. Non ho vinto niente con la Fiorentina ma a 67 anni sto vincendo una cosa più importante dei trofei, il vostro affetto".