Queste le parole del club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni a DAZN nel pre-partita di Parma-Fiorentina: "I tifosi quando le cose non vanno bene contestano, ma non bisogna avere questi alibi. Il girone di andata è stato positivo, mentre il ritorno è stato negativo. Vanno valutate queste dinamiche per riprogrammare il futuro".