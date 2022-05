ANGELOZZI, Italiano può arrivare in alto. Sua forza...

Guido Angelozzi, responsabile dell'area tecnica del Frosinone, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto.

Che prospettive ha Italiano?

"La sua forza sta nell'imprimere e portare avanti le proprie idee, sta facendo passi avanti da gigante. Ha iniziato dall'Interregionale, è passato dalla C alla B fino alla A. Quest'anno ha fatto un altro gradino, riportando in Europa una Fiorentina che da tre anni si salvava in fondo al campionato. Se si gestisce bene e fa il percorso giusto può arrivare in alto".