Angel Correa ragiona già sul suo futuro: lo vuole il Tigres in Messico

Accostato in varie sessioni di mercato alla Fiorentina, per Angel Correa potrebbe esserci un futuro in Messico: lo vuole il Tigres, club che ha già portato talenti importanti negli ultimi anni. Come riportano indiscrezioni dalla Spagna, l'attaccante dell'Atletico Madrid termina il suo accordo con i colchoneros previsto per giugno 2026 e per questo potrebbe salutare la Penisola Iberica già la prossima estate: il giocatore avrebbe già dato il via libera al proprio entourage per trovare una soluzione.

Gli agenti starebbero già discutendo i termini economici del nuovo contratto, per evitare di perderlo a parametro zero i madrileni potrebbero accettare l'eventuale offerta del club messicano.