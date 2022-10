ANDREA PAPI, Frey va a trovare il portiere amputato

La storia di Andrea Papi, portiere 21enne dell'Antella che ha perso una gamba a seguito di un incidente stradale a fine agosto, ha commosso tutti. Tanto che una settimana fa l'ex portiere viola Sebastien Frey, presente a Firenze in occasione della Hall of Fame, si è recato a fargli visita nella sua abitazione di Bagno a Ripoli. A rendere noto l'avvenimento, tramite i suoi social, lo stesso Frey.

Su Instagram ha scritto alcuni suoi pensieri: "Ho visto un collega così giovane, tifoso della Fiorentina, che aveva subito un intervento così importante e ho voluto subito incontrarlo. So quant'è importante essere circondati da chi ti dà la forza per tenere alto il morale, il segreto è tutto lì". Gli ha augurato un pronto ritorno in campo, per il quale però Andrea dovrà ricevere una protesi definitiva al centro INAIL di Budrio, provincia di Bologna. Per sostenere le spese è stata aperta una raccolta su GoFundMe, alla quale parteciperà Frey e anche le Glorie Viola. Per il momento gli ha regalato la sua maglietta e un paio di guanti da portiere: "Faremo una donazione per te, perché la tua passione non finisca qui".