AMRABAT, Qui sto bene. Twente? Volevo incontrarli

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha parlato anche ad ESPN Olanda per presentare la partita di Conference League contro il Twente. Queste le sue parole: “Il Franchi è un po’ vecchio, ma si vedono spesso impianti del genere in Italia. In ogni caso vedrete domani sera quanto può essere suggestiva qui l’atmosfera. In Italia mi sto divertendo, molti giocatori che vengono qui non vogliono più andarsene. È un paese bellissimo con bel tempo. Vivo in una città bellissima. Sono in un club molto bello con tifosi meravigliosi, quindi non ho nulla di cui lamentarmi”.

Sulla partita di domani: “La sfida al Twente? Ci speravo. Prima del sorteggio ho detto ai ragazzi scherzando: "fate attenzione, giocheremo contro il Twente". Alla fine ho avuto ragione. Per me è molto bello giocare contro di loro e tornare in Olanda la prossima settimana. Domani sarà molto importante per noi. Ho letto che in Olanda pensavano che la Fiorentina non volesse giocare in Conference League, ma non è assolutamente così. Vogliamo davvero qualificarci, anche per i tifosi. Anche loro se lo meritano, quindi noi giocheremo al mille per cento”