AMRABAT, Qualità e continuità: ora il Mondiale

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul prossimo Mondiale che Sofyan Amrabat giocherà con il suo Marocco. Decisamente un ottimo inizio quello di Amrabat per qualità e quantità, per continuità di rendimento, per peso specifico nelle due fasi proposte dalla formazione di Italiano. 13 presenze su 15 in campionato (saltati l’Empoli in vista della partita di ritorno dei playoff contro il Twente e il Lecce per squalifica), 7 su 8 in Conference League, questi i suoi numeri questa stagione. Da domani Amrabat avrà un nuovo impegno che coincide con l’esordio del suo Marocco contro la Croazia nel girone che comprende anche Belgio e Canada, ma tra un mese tornerà ad occuparsi della Fiorentina.