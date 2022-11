AMRABAT, Kokorin? È un gran giocatore, mi piace

Sofyan Amrabat, dopo la partita finita 0-0 tra Marocco e Croazia, ha risposto anche al portale russo Rsport.ria.ru, parlando dell’ormai ex viola Aleksandr Kokorin: "È un grande giocatore, mi piace. Penso che, come qualsiasi calciatore, potrebbe giocare meglio. Non ha giocato molte partite con la Fiorentina, ma gli auguro il meglio".