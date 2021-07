AMICHEVOLI, I risultati di oggi delle squadre di A

Sabato di amichevoli per diverse squadre impiegate nella prossima Serie A: a meno di un mese dall'inizio del campionato, sette squadre che si presentaranno ai nastri di partenza del massimo campionato hanno svolto test nei loro ritiri. Il Cagliari si impone sul Vicenza per 3-0 con l'ex Fiorentina Dalbert subito protagonsita con un gol al debutto; il Bologna supera di misura la Feralpisalò grazie ad un rigore del giovane Raimondo; di misura anche il Napoli (1-0 alla Pro Vercelli) mentre il Milan va a valanga sul Modena (5-0). Larga anche la vittoria del Torino (5-1 al Brixen); l'altra torinese, la Juventus, con una formazione ricca di giovani e seconde linee batte 3-1 il Cesena mentre l'Hellas Verona è l'unica squadra di A a non riuscire a vincere nel sabato di amichevoli (0-0 contro la Virtus Verona). Ecco il riepilogo dei risultati, ricordando inoltre che domani sarà la Fiorentina a scendere in campo per il suo secondo test a Moena contro la Polisportiva C4 ASD (calcio d'inizio alle ore 17:00, clicca qui per le info per i biglietti).

Vicenza-Cagliari 0-3,16' Marin, 51' Pavoletti, 61' Dalbert

Bologna-Feralpisalò 1-0, 84' rig. Raimondo

Milan-Modena 5-0, 2' Brahim Diaz, 5' Leao, 9' Tomori, 18' Krunic, 43' Theo Hernandez

Torino-Brixen, 30' Verdi (T), 34' aut. Angerer (T), 50' aut. Senoner (T), 67' Baselli (T), 72' Zaza (T), 75' Reci (B)

Hellas Verona- Virtus Verona 0-0

Napoli- Pro Vercelli1-0, 26' Osimhen

Juventus-Cesena3-1, 5' De Winter (J), 34' McKennie (J), 36' Shpendi (C), 66' Soulé (J)