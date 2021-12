ALVAREZ, Juve può sfruttare la mediazione di un ex

Julian Alvarez è uno degli attaccanti più richiesti del panorama internazionale: il classe 2000 argentino, fresco campione nazionale col River Plate, è in scadenza coi Millionarios a dicembre 2022 e non sembra abbia intenzione di rinnovare. Su di lui gli occhi di tante big ma anche della Fiorentina. A duellare coi viola sul mercato anche la Juventus che, secondo Tuttosport, potrebbe utilizzare un suo ex calciatore come mediatore nella trattativa. Si tratta della leggenda bianconera David Trezeguet: l'italo-argentino è uno degli uomini fidati di Antonio Caselli, quello che fra pochi giorni potrebbe diventare il nuovo presidente del River. Domani ci saranno infatti le elezioni presidenziali in casa millionarios ed il successore di D'Onofrio potrebbe essere proprio Caselli, che avrebbe già indicato in David Trezeguet il suo possibile braccio destro. L'eventuale presenza di Trezeguet nell'organigramma del River potrebbe regalare un canale preferenziale alla Juve per l'affare Alvarez.