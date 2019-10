ALLENATORI, Fonseca out due turni, uno a Tudor

L'espulsione rimediata allo stadio Franchi domenica scorsa costringerà Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, ad una giornata di stop "per avere, al 18° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale entrando sul terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento irrispettoso". Dovrà rimanere fermo per ben due giornate invece Fonseca, tecnico della Roma, sanzionato anche con un'ammenda di 10mila euro. Quest'ultimo infatti, espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento si è avvicinato all'arbitro con fare minaccioso ed aggressivo e proferendo frase irriguardosa. Anche la Roma tra l'altro è stata sanzionata con 15mila euro di ammenda per aver fatto entrare nel recinto di gioco il preparatore Nuno Romano che non è però tesserato e che ha applaudito ironicamente l'arbitro al quale si è avvicinato con fare minaccioso; 10mila invece alla Juventus per raggi laser