ALLEGRI, Ho parlato con Fagioli. Vlahovic e Chiesa...

Alla vigilia della partita contro il Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, trattando anche della situazione di Fagioli e delle condizioni dei due ex viola Vlahovic e Chiesa. Ecco un estratto: “Posso parlare di Nicolò Fagioli, ma non degli altri due che non fanno parte della Juventus. Il club si è pronunciato e io sono allineato a quello che è stato detto, per Nicolò comincia un percorso che lo porterà di nuovo in campo a fine maggio. Questi sette mesi gli servono per mantenere la condizione atletica e soprattutto per impegnarsi nel sociale”.

Come stanno Chiesa e Vlahovic?

"Vlahovic è tutta la settimana che si allena con la squadra e sta bene. Chiesa ieri ha fatto un mezzo allenamento, oggi valuteremo se convocarlo o no, se lui è sereno per poter essere a disposizione".

Come ha visto Chiesa?

"Devo capire se lui è sereno dopo l'infortunio, non ha giocato col Torino, non ha giocato con la nazionale. Ha fatto mezzo allenamento nel senso che ieri era un allenamento di recupero. Oggi dovrò valutare le sue condizioni. Speriamo di averlo a disposizione perché domani i cambi saranno importanti, più giocatori ho e meglio è".

Ha parlato con Fagioli?

"Ci ho parlato perché era giusto farlo, non sarà un momento facile per lui ma sa benissimo che società, staff e squadra sono intorno a lui e lo aspettiamo. Lui dovrà sfruttare questi mesi per lavorare sul campo e impegnarsi fuori dal campo, a fine maggio potrà tornare in campo e lo aspetteremo a braccia aperte così potrà continuare la sua carriera che è solamente all'inizio. Gli siamo di aiuto e conforto, lo sosteniamo perché è normale che sia così".