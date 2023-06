AG. ZAPATA, Nessuno della Fiorentina ci ha contattato

FirenzeViola.it

Fernando Schena, procuratore di Duvan Zapata, accostato anche alla Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni a Sportitalia: “Sulle voci che parlavano di un interesse dei viola per Duvan dico che non c’è ancora niente, nessuno della società di Commisso ci ha contattato e non ci sono pervenute offerte. Stessa cosa per quanto riguarda il Fenerbahce. Duvan è sotto contratto con l’Atalanta e rispetterà l’accordo”.