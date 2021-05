AG. POLITANO, Cresciuto con Spalletti e Gattuso

Davide Lippi ha parlato a Si gonfia la rete' su Radio Marte di Matteo Politano, giocatore accostato alla Fiorentina: "Di Spalletti al Napoli non abbiamo avuto modo di parlarne, Matteo è concentrato sulla Nazionale. Con Conte aveva avuto qualche problema, semplicemente però su aspetti tattici. Spalletti l’ha fatto crescere, come anche Gattuso. Sicuramente gioca con un modulo confacente alle caratteristiche di Matteo. E’ un grande amico e grande allenatore, non c’era miglior tecnico per sostituire Rino, che sono sicuro farà una grande carriera.

Mancata qualificazione in Champions? Non ne parliamo, Matteo è sparito per 3 giorni. E’ stata una sofferenza importante, penso che se lo sarebbero meritati, delusione grande. Ma questo allenatore che ha preso il Napoli ha le carte in regola per fare bene, ha le idee chiare, farà sicuramente bene. Non si parla tanto di Matteo? Meglio così. Lui ha sempre vissuto grande scetticismo: va bene, che se ne parli poco. Meno se ne parla e meglio è, poi parla in campo. Gli auguro però che se ne parli bene perché ha fatto bene in Nazionale”.