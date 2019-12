AG. GILBERTO, Voleva rimanere in Brasile. Pradè...

Allan Espinosa, agente dell'ex giocatore della Fiorentina, Gilberto Moraes Júnior, adesso approdato al Fluminense ha parlato così del trasferimento del suo assistito: "I viola non avevano interesse a stare con Gilberto per questa stagione e volevano prestarlo per un altro anno. C'erano altri due club interessati e la situazione era diversa. Il club voleva fare un lungo contratto con lui. Abbiamo dovuto spiegare questo alla Fiorentina. Ci siamo incontrati con loro, è stato molto faticoso, ma grazie a Dio tutto è stato risolto. Il desiderio totale di Gilberto era rimanere qui. Ha parlato con il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, che lo ha acquistato dal Botafogo e recentemente è tornato al club. Gilberto ha spiegato tutto quello che è successo qui in questa stagione, dove si è ripreso da un infortunio, che voleva continuare nel club... E inoltre, il Fluminense ha fatto tutto ciò che ha detto. Quando Mario (il presidente, ndr) subentrò, ci incontrammo. Ha detto tutto quello che sarebbe successo e sta succedendo".