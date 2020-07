ADANI, Chiesa? O una big o fa grande la Fiorentina

L'ex difensore viola Daniele Adani ha parlato durante la trasmissione '30º Minuto' in onda su Toscana TV: "La Fiorentina deve puntare su Chiesa ma lui deve decidere su cosa fare, decidere che vuole. Un giocatore cerca di crescere e ambire a cose più stimolanti ma a volte manca lucidità per la scelta giusta. Non è ancora completo, e in una nuova squadra non arriva col posto assicurato. Può stare in una big, o decidere di fare grande la Fiorentina. Deve fare chiarezza e creare una strada condivisa".

Di Vlahovic che ne pensa?

"Le qualità ci sono, deve gestire gli equilibri mentali. Non è peccato se va a fare una buona Serie A, con l'opportunità giusta, come ulteriore step di crescita. Ha i numeri giusto, è forte anche se a volte si scollega dal gioco, forse per troppa foga".

Come giudica la difesa viola?

"Negli anni Pezzella e Milenkovic si sono adattati a giocare insieme. Andrebbero tenuti entrambi, dovessi tenerne uno scelgo Pezzella e ci costruisco intorno la retroguardia".

Come sarà Inter-Fiorentina?

"Mi aspetto squadre all'attacco, cercando il gol con tanti uomini. L'Inter deve tenere alta la concentrazione in vista dell'Europa, la Fiorentina mettere un campo la prestazione".