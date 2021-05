ACF, Vlahovic nominato giocatore del mese di aprile

Come di consueto la Fiorentina ha annunciato su Twitter il vincitore del premio Player of the month di aprile. I tifosi hanno scelto Dusan Vlahovic in maniera quasi scontata visto che il classe 2000 sta segnado gol su gol. Di seguito il tweet originale del club.

️| PLAYER OF THE MONTH



Il miglior giocatore del mese di Aprile scelto da voi è Dusan Vlahovic! #PlayerOfTheMonth by #Sammontana #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/icoWFgS9P4 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 14, 2021