ACF, Venerdì 16/7 la conferenza di Patrizia Panico

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha fissato la conferenza stampa dell'allenatore della Fiorentina Femminile:

"Venerdì 16 luglio alle ore 11:30 si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico. Per motivi organizzativi e per le misure di sicurezza (Covid-19) la presentazione si terrà in modalità remota e sarà trasmessa in diretta sui canali della Fiorentina".