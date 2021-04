ACF, Statistiche e curiosità di Fiorentina-Atalanta

Statistiche e curiosità sul match in programma al Franchi domenica tra Fiorentina e Atalanta:

1) L’Atalanta ha guadagnato 58 punti in questo campionato, solo nella scorsa stagione ha fatto meglio nella sua storia in Serie A dopo 29 gare (60 punti).

2) Giacomo Bonaventura ha disputato le sue prime 99 presenze in Serie A con l’Atalanta, realizzando 14 gol nel torneo tra il 2008 e il 2014; contro la Dea il classe ’89 ha segnato tre gol nella massima serie.

3) Luis Muriel dell’Atalanta (18 reti, come nel 2019/20) è ad un solo gol dallo stabilire il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A. Il colombiano ha collezionato 19 presenze e sei gol con la maglia della Fiorentina nel 2019 in campionato.

4) A partire dal 2013/14, Josip Ilicic (110 con l’Atalanta e 105 con la Fiorentina) è uno dei cinque giocatori ad aver registrato almeno 100 presenze con due squadre diverse in Serie A, insieme a Candreva, Higuaín, Palacio e Pjanic.