ACF, Seduta odierna: torna in gruppo Ribéry

Quest'oggi la Fiorentina è tornata in campo al Centro Sportivo Davide Astori. Dopo il pareggio di ieri con il Parma la squadra di Vincenzo Montella è tornata a subito in campo. E' tornato in gruppo Franck Ribéry che era qualche giorno che si stava allenando a parte a causa di un problema al ginocchio. In più oggi la Fiorentina ha svolto nella seduta odierna una partitella in famiglia con la Primavera.