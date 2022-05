ACF-ROMA, I numeri del match di lunedì

Come al solito, la Lega Serie A ci fornisce alcuni numeri interessanti sulle partite del weekend. Tra i match di cartello quello che chiuderà la 36esima giornata, ovvero Fiorentina-Roma. Ecco alcune statistiche sul match in programma lunedì sera al Franchi:

La Roma ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina e potrebbe diventare la prima squadra a battere la Viola in sei incontri consecutivi nella competizione dal Milan (sette tra il 2008 e il 2011). La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite di Serie A TIM (60) - dall'altra parte i giallorossi hanno vinto ben 57 gare di massimo campionato contro la Viola, solo contro il Torino (66) ne contano di più. La Roma ha perso solo una delle ultime nove trasferte al Franchi contro la Fiorentina in Serie A TIM (1-0 il 18 settembre 2016, firmato Milan Badelj) - completano sei successi giallorossi e due pareggi. La Fiorentina arriva da tre sconfitte consecutive in campionato e non ne perde quattro di fila nella competizione dal dicembre 2019, quando era guidata da Vincenzo Montella. La Roma non vince da tre partite di Serie A TIM e non è mai arrivata a quattro di fila senza successi in questo campionato - i giallorossi inoltre potrebbero restare a secco di gol per due gare consecutive nel torneo per la prima volta dallo scorso dicembre, anche in quell'occasione la prima avvenne contro il Bologna.

Da una parte la Fiorentina è l'unica squadra a non aver ancora trovato il gol nei minuti di recupero del secondo tempo di questa Serie A TIM, dall'altra la Roma è l'unica a non averne ancora subiti in questo parziale di gara. Fiorentina (336) e Roma (346) sono le due squadre di questo campionato che hanno subito meno tiri finora - tuttavia nella classifica dei gol subiti occupano rispettivamente la 6ª (Roma con 40 reti) e l’8ª (Fiorentina con 47) posizione. Krzysztof Piatek ha realizzato due reti in tre sfide di Serie A TIM contro la Roma, tutte però arrivate allo stadio Olimpico - l'attaccante della Fiorentina (29 reti finora) potrebbe diventare il quarto polacco a realizzare almeno 30 gol nel massimo campionato italiano, dopo Arkadiusz Milik (38), Piotr Zielinski (35) e Zbigniew Boniek (31). Tammy Abraham, a quota 15 reti, potrebbe stabilire il suo nuovo record di marcature in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (15 anche nel 2019/20 con il Chelsea) - con un gol eguagliarebbe inoltre il primato di reti per un giocatore inglese in una singola stagione nella massima serie italiana (16 centri per Gerald Hitchens con l'Inter nel 1961/62). Jordan Veretout ha esordito e giocato le sue prime 69 partite di Serie A TIM con la maglia della Fiorentina - la Viola è inoltre la squadra contro cui il francese ha segnato più reti nella competizione (quattro - come contro la Lazio ma in tre presenze in meno).