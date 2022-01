ACF, La nota del club: due calciatori positivi al Covid

ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti. Con questo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina annuncia di aver riscontrato due nuove positività nel gruppo squadra. I due calciatori, di cui non sono stati comunicati i nomi, non saranno quindi a disposizione per la partita in programma domani alle ore 12:30 contro il Cagliari.