ACF FEMMINILE, Lucia Pastrenge firma un biennale

FirenzeViola.it

© foto di Fabrizio Cusa

Dopo l'addio al Como annunciato nei giorni scorsi, la centrocampista Lucia Pastrenge inizierà una nuova avventura lontana dalla Lombardia. La classe 2002 è stata infatti annunciata dalla Fiorentina come nuova calciatrice.

Pastrenge è reduce da tre stagioni con la maglia delle lariane in cui ha collezionato 73 presenze segnando quattro gol e contribuendo alla promozione in Serie A e a due salvezze consecutive. Di seguito la nota del club viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della calciatrice Lucia Pastrenge.

Classe 2002, la centrocampista di Monza arriva dall'Inter dove ha iniziato la carriera, prima nelle squadre giovanili e poi in Prima Squadra. Nel 2021 Lucia ha vestito in prestito la maglia del Como contribuendo alla promozione della squadra lariana e poi - confermata nelle stagioni successive in maglia comasca - alla sua permanenza in Serie A.