ACF-EMPOLI, Le statistiche sono a favore dei Viola

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina si lecca le ferite dopo l'eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro l'Empoli. Analizzando le statistiche riportate dal sito ufficiale de La Lega Serie A viene fuori come la formazione di Palladino abbia pagato a caro prezzo alcune disattenzioni in fase difensiva e la poca precisione in fase d'attacco. L'Empoli nel corso del match è stata più cinica dei viola avendo trasformato in gol due occasioni su cinque, mentre la squadra di Palladino ne ha avute a disposizione il doppio.

Stesso discorso per i tiri totali: 15 per la Fiorentina e 7 per l'Empoli. Ad aumentare l'amarezza dei viola anche la traversa colpita da Kean nel primo tempo. Riguardo al possesso palla, la Fiorentina ha tenuto il pallone per il 60% del tempo di gioco.