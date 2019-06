ACF, Ecco le nuove maglie 19/20 dei 4 quartieri

Per la terza stagione consecutiva ACF Fiorentina e Le Coq Sportif celebrano il connubio tra il Club, la città di Firenze e il Calcio Storico Fiorentino. I kit gara away 2019/2020 rappresentano ancora i 4 colori dei quartieri storici: Verdi di San Giovanni, Rossi di Santa Maria Novella, Bianchi di Santo Spirito e Azzurri di Santa Croce. Le maglie, create a Romilly sur Seine da Le Coq Sportif, hanno un design pulito ed elegante, con una trama sul petto che ricorda la forma di un’armatura e richiama la tradizione e la forza del calcio in costume. Sul fianco è presente il tricolore viola, bianco e rosso, colori della città di Firenze; in basso su ciascuna maglia è rappresentato il rispettivo simbolo del Quartiere ed è impresso il Saluto alla Voce. Le maglie sono state svelate oggi in anteprima in occasione della finale del Torneo di San Giovanni alla presenza del Magnifico Messere, il Presidente Rocco Commisso, e saranno presto disponibili in tutti i Fiorentina Store.