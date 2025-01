ACF, Auguri a Moreno Torricelli. Compie oggi 55 anni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Compie oggi 55 anni Moreno Torricelli, alla Fiorentina dal 1998 al 2002 e una lunga carriera in Serie A. All'ex giocatore sono arrivati, via social, anche gli auguri della Fiorentina che gli ha augurato buon compleanno con una foto in maglietta gigliata. Questo il post su X: