ACF, Al via vendita biglietti per il Napoli e abbonamenti

Dopo la soddisfazione per il traguardo delle 20mila tessere già vendute, la Fiorentina non chiude certo la campagna abbonamenti e fa sapere che sarà possibile comprare l'abbonamento stagionale (senza ormai la gara di Coppa Italia della quale hanno usufruito invece gli abbonati delle scorse settimane) alla biglietteria ufficiale di via Sette Santi e ai Gigli. Inoltre sono in vendita i biglietti per la gara contro il Napoli, con prezzi compresi tra 35 e 300 (il giorno della gara subiranno un aumento). I residenti nella provincia di Napoli potranno comprare il biglietto solo per il settore ospite e ne avranno prima diritto i tifosi fidelizzati (poi il 22 e 23 vendita libera nel settore).

"ACF Fiorentina informa che, a partire dalle 15:00 di oggi, 19 agosto 2019, sarà possibile acquistare, presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli, l’abbonamento per le 19 gare di Serie A TIM. A partire da oggi saranno inoltre messi in vendita anche i biglietti per la partita di Campionato contro il Napoli in programma al Franchi sabato 24 agosto alle 20:45".