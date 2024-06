PIETRO TERRACCIANO VINCE IL PREMIO TOP FIRENZEVIOLA 2023/24!

Va a Pietro Terracciano la sesta edizione del Premio Top FirenzeViola. Al terzo anno da titolare tra i pali della Fiorentina, il portiere di Vincenzo Italiano si aggiudica la palma di miglior giocatore viola nella stagione appena conclusa. Il verdetto l'hanno dato come sempre i voti dei tifosi sommati a quelli della giuria di FirenzeViola, con l'ex portiere dell'Empoli che ha convinto più di tutti nell'arco della stagione. Aveva tentato il bis Giacomo Bonaventura dopo la vittoria di un anno fa, cosa non riuscita ancora a nessuno nell'albo d'oro del premio. Sugli scudi anche l'annata di Lucas Martinez Quarta, votato da una buona fetta di pubblico ma non sufficiente per la vittoria finale. Di seguito tutti i dettagli:

CLASSIFICA TOTALE

1) Pietro Terracciano 360 punti

2) Lucas Martinez Quarta 249 punti

3) Giacomo Bonaventura 241 punti

4) Luca Ranieri 231 punti

5) Michael Kayode 225 punti

6) Lucas Beltran 224 punti

7) Nicolas Gonzalez 208 punti

8) Arthur 119 punti

9) Fabiano Parisi 95 punti

10) Andrea Belotti 75 punti

11) Oliver Christensen e Riccardo Sottil 70 punti

13) Alfred Duncan 65 punti

14) Christian Kouame 62 punti

15) Dodo 57 punti

16) Rolando Mandragora 36 punti

17) Antonin Barak e Nikola Milenkovic 35 punti

19) Gaetano Castrovilli 31 punti

20) Jonathan Ikone e M'Bala Nzola 30 punti

22) Tommaso Martinelli 20 punti

23) Pietro Comuzzo e Davide Faraoni 15 punti

25) Lorenzo Amatucci, Maxime Lopez, Yerry Mina e Niccolò Pierozzi 10 punti

29) Cristiano Biraghi 5 punti

30) Josip Brekalo, Gino Infantino e Aleksandr Kokorin 0 punti

CLASSIFICA STAGIONALE VOTI DEI LETTORI

Beltran 220; Ranieri 210; Terracciano 205; Kayode 155; Gonzalez-Martinez Quarta 135; Arthur 110; Bonaventura 105; Parisi 95; Belotti 75; Christensen-Sottil 70; Duncan 65; Kouamé 60; Dodo 55; Barak-Milenkovic 35; Castrovilli-Ikoné-Nzola 30; Mandragora 25; Martinelli 20; Faraoni-Comuzzo 15; Pierozzi-Mina-Amatucci-M. Lopez 10; Biraghi 5; Infantino-Kokorin-Brekalo 0

CLASSIFICA VOTI GIURIA FIRENZEVIOLA

Terracciano 155; Bonaventura 136; Martinez Quarta 114; Gonzalez 73; Kayode 70; Ranieri 21; Mandragora 11; Arthur 9; Beltran 4; Dodo-Kouame 2, Castrovilli 1

Tommaso Loreto - Direttore

1. Martinez Quarta 15 pt

2. Kayode 8 pt

3. Ranieri 4 pt

4. Terracciano 2 pt

5. Mandragora 1 pt

Pietro Lazzerini - Vicedirettore vicario

1. Martinez Quarta 15 pt

2. Bonaventura 8 pt

3. Kayode 4 pt

4. Ranieri 2 pt

5. Terracciano 1 pt

Andrea Giannattasio - Vicedirettore

1. Terracciano 15 pt

2. Kayode 8 pt

3. Bonaventura 4 pt

4. Gonzalez 2 pt

5. Castrovilli 1 pt

Pietro Bettarini

1. Bonaventura 15 pt

2. Gonzalez 8 pt

3. Terracciano 4 pt

4. Dodo 2 pt

5. Ranieri 1 pt

Dimitri Conti

1. Bonaventura 15 pt

2. Gonzalez 8 pt

3. Kayode 4 pt

4. Terracciano 2 pt

5. Arthur 1 pt

Alessandro Di Nardo

1. Terracciano 15 pt

2. Gonzalez 8 pt

3. Martinez Quarta 4 pt

4. Mandragora 2 pt

5. Kayode 1 pt

Giulio Falciai

1. Gonzalez 15 pt

2. Terracciano 8 pt

3. Bonaventura 4 pt

4. Martinez Quarta 2 pt

5. Arthur 1 pt

Samuele Fontanelli

1. Terracciano 15 pt

2. Kayode 8 pt

3. Martinez Quarta 4 pt

4. Ranieri 2 pt

5. Gonzalez 1 pt

Giacomo Galassi

1. Terracciano 15 pt

2. Bonaventura 8 pt

3. Martinez Quarta 4 pt

4. Kayode 2 pt

5. Gonzalez 1 pt

Luciana Magistrato

1. Bonaventura 15 pt

2. Terracciano 8 pt

3. Martinez Quarta 4 pt

4. Arthur 2 pt

5. Gonzalez 1 pt

Jacopo Mannina

1. Terracciano 15 pt

2. Martinez Quarta 8 pt

3. Gonzalez 4 pt

4. Bonaventura 2 pt

5. Kayode 1 pt

Ludovico Mauro

1. Bonaventura 15 pt

2. Terracciano 8 pt

3. Gonzalez 4 pt

4. Martinez Quarta 2 pt

5. Arthur 1 pt

Niccolò Righi

1. Martinez Quarta 15 pt

2. Gonzalez 8 pt

3. Bonaventura 4 pt

4. Kayode 2 pt

5. Terracciano 1 pt

Niccolò Santi

1. Terracciano 15 pt

2. Bonaventura 8 pt

3. Arthur 4 pt

4. Ranieri 2 pt

5. Gonzalez 1 pt

Mattia Verdorale

1. Martinez Quarta 15 pt

2. Gonzalez 8 pt

3. Bonaventura 4 pt

4. Terracciano 2 pt

5. Ranieri 1 pt

Iacopo Barlotti - Radio Rai

1. Kayode 15 pt

2. Terracciano 8 pt

3. Gonzalez 4 pt

4. Bonaventura 2 pt

5. Martinez Quarta 1 pt

Sara Meini - TGR Rai Toscana

1. Martinez Quarta 15 pt

2. Mandragora 8 pt

3. Terracciano 4 pt

4. Beltran 2 pt

5. Ranieri 1 pt

Lorenzo Di Benedetto - Vicedirettore TuttoMercatoWeb

1. Bonaventura 15 pt

2. Terracciano 8 pt

3. Ranieri 4 pt

4. Kayode 2 pt

5. Martinez Quarta 1 pt

Chiara Andrea Bevilacqua - Radio FirenzeViola

1. Bonaventura 15 pt

2. Martinez Quarta 8 pt

3. Ranieri 4 pt

4. Beltran 2 pt

5. Terracciano 1 pt

Lorenzo Marucci - Radio FirenzeViola

1. Kayode 15 pt

2. Terracciano 8 pt

3. Bonaventura 4 pt

4. Kouame 2 pt

5. Martinez Quarta 1 pt

L'ALBO D'ORO DEL PREMIO TOP FV

2022/2023: Giacomo Bonaventura

2021/2022: Lucas Torreira

2020/2021: Dusan Vlahovic

2019/2020: Franck Ribery

2018/2019: Federico Chiesa