LA VIA MAESTRA PER ATENE PASSA DA PLZEN

Dopo la sconfitta con la Juventus, i viola hanno dato ancora una volta l’impressione di essere un gruppo in smobilitazione, i protagonisti, alcuni un tempo più baldi, specie nella prima frazione parevano gli sfollati dopo i bombardamenti, smarriti, attoniti, quasi assenti, a cominciare dal mister che mostra d’aver sangue nelle vene solo se irritato da un aggettivo infelice, ‘ imbarazzante’, infilato per caso da un cronista in una domanda in sala stampa.

Ma sensazioni ed aggettivi a parte, con un’ altra sconfitta e quella decima posizione tristanzuola in classifica che permane, l’obiettivo europeo in campionato pare dileguarsi definitivamente, peccato che ciò avvenga nell’anno in cui i posti Champion’s per il campionato italiano si allargano a cinque. Ma la Fiorentina avrebbe dovuto pensarci a Dicembre, quando era 4° e col mercato invernale che apriva a fagiuolo per potersi rafforzare. Il club viola però preferì parlare di ‘ frighi pieni’ e puntare sul prestito di Faraoni, 5 presenze in viola finora, e il prestito di Belotti, quarto attaccante della Roma, un gol in 875 minuti giocati in viola finora. Ma questa è storia.

Il presente si chiama invece Plzen, città boema da dove passa la strada, capiremo se mulattiera o autostrada, che potrebbe riportare la Fiorentina a giocare la finale di Atene e, vincendola, tentare di far suo un trofeo internazionale e tornare in Europa. Un fatto storico che muterebbe d’un colpo ogni giudizio sull’annata e sul clima di squadra e ambiente. Che la Fiorentina abbia puntato sulla via delle coppe, tralasciando un po’ il campionato, era evidente già nelle dichiarazioni. Infatti la Conference che mesi fa Italiano diceva: ‘ vogliamo dedicare a Rocco’, più recentemente è diventata: ‘ la Conference che vogliamo dedicare a Barone’. Ma la strada verso il Pireo, passa giocoforza dal superamento della retroguardia del Viktoria Plzen che ha fama di tetragona, del resto ogni fortezza è destinata ad essere violata. Ma persino Italiano, convenuto dinanzi alla stampa a Plzen sottolinea la ‘ difesa ermetica’ di questo avversario ‘ tosto e difficile da affrontare’, sebbene l’allenatore viola sembri tenerci particolarmente a dare di sè un’immagine di piena consapevolezza del valore dell’avversario e della propria intangibilità psicologica rispetto alle tante voci sul suo futuro , ‘ non mi disturbano, ho la mia concentrazione’( forse perchè in cuor suo ha già certezze precise su dove andrà? Per non dire accordi?). Per il resto il tecnico e Barak suonano la carica senza troppi scrupoli prudenziali, Barak parla infatti di ‘ vittoria ad ogni costo’, Italiano di ‘ difesa che va affrontata con ogni mezzo, anche il tiro da fuori’. Insomma le premesse, almeno verbali, grondano sicurezza e voglia di vincere.